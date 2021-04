Il y a 60 ans, Gagarine était le premier homme dans l'espace

Le 12 avril 1961, une voix résonnait depuis l'espace et stupeur, elle parlait russe. Youri Gagarine est devenu officiellement le premier homme à quitter la planète Terre. A l'époque, on ne savait rien du vol spatial. Les responsables soviétiques avaient estimé que le jeune cosmonaute n'aurait que 50% de chance d'y survivre. Youri Gagarine était alors pilote de l'armée russe. Il avait 27 ans et a été choisi pour ses origines modestes et sa petite taille de 1,58 mètre, indispensable pour rentrer dans la minuscule capsule. Sa mission était placée ultra-secrète, guerre froide oblige. Même son propre père a appris la nouvelle par la radio. Après un vol qui n'aurait finalement duré que 1h48, Youri Gagarine a été accueilli en héros par les autorités soviétiques qui l'ont exhibé dans le monde entier. Le cosmonaute profitera peu de sa célébrité puisqu'il meurt sept ans plus tard dans un accident d'avion. Mais il est entré vivant dans la légende. Pour célébrer cet anniversaire, le Soyouz qui décollait de Baïkonour vendredi dernier portait son nom.