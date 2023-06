Il y a 60 ans, la révolution du supermarché

Une petite révolution ! Près de 5 000 produits réunis dans une surface de 4 000 mètres carrés. Il fallait prendre son mal en patience au passage en caisse avec un tout nouvel objet : le caddie. Mais surtout, la promesse de l'époque, c'étaient les petits prix. À la pompe, le litre d'essence coûtait 89 centimes de franc. En pleine période d'inflation et 60 ans plus tard, le magasin essaie de tenir cette promesse, avec finalement de vieille recette : le retour de la consigne "50 centimes remboursés". Rendre plus familiales ces grandes surfaces impersonnelles qui, dans les années 2000, ont été boudées par les Français avec l'arrivée du commerce en ligne. Actuellement, l'hypermarché Carrefour joue la carte de l'hyperproximité avec le numéro du directeur dès l'entrée en magasin. Le banc en plein milieu des allées fait un carton. Si la marque fête actuellement ses 60 ans, Aïda Ouaibi, elle, célèbre ses 35 ans de maison. Un anniversaire rempli d'émotions pour cette fidèle employée.