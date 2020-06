Il y a 70 ans, ils gravissaient pour la première fois l'Annapurna

Ce mercredi marque le 70ème anniversaire de l'ascension des alpinistes français Maurice Herzog et Louis Lachenal au sommet népalais, l'Annapurna. A 14h, le 3 juin 1950, Herzog hisse le drapeau de la victoire à plus de 8 000 m d'altitude et à -40°C. Une première dans l'histoire. Un périple qui aurait pourtant pu mal finir : sur les quatre membres de l'expédition, seuls deux sont montés au sommet et y ont laissé leurs doigts et leurs orteils. Retour sur cette victoire de l'homme sur la montagne.