Il y a du monde dans les déchetteries du Finistère

Stockés à même le coffre ou dans la remorque, sortis à la main ou au râteau, chacun sa technique pour se débarrasser des déchets verts. Depuis ce week-end, s'occuper de son extérieur est devenu la discipline préférée de Thibault. "On va commencer à tailler. Il fait beau et je suis là pour avoir un beau jardin", a-t-il affirmé. Dès qu'une place se libère, c'est une autre remorque qui s'y met. Ces jours-ci, il y a du travail dans les jardins et les tontes vont bon train. "La pelouse, ça se coupe tous les quinze jours", a lancé un habitant. En effet, c'est le printemps, l'heure du grand ménage. Côté encombrant, on vide la maison du garage au grenier avec un grand sourire derrière les masques. Dylan et Benjamin, eux, s'installent en coloc. Pour partir sur de bonnes bases, ils se séparent du superflu. De son côté, Mélanie s'est enfin résolue à débarrasser sa cave et les surprises qui s'y cachent. C'est aussi le cas d'Henri avec les vieux jouets de ses enfants. Il y a de quoi profiter des beaux jours l'esprit plus léger, avec l'horizon et le grenier bien dégagés.