Il y a du monde sur les berges de la Garonne, à Toulouse

Ils sont parfois plus de six mais l'appel du soleil et des températures printanières a été plus fort que tout. En effet, les Toulousains ont retrouvé le plaisir de déjeuner sur les berges de la Garonne. Fermés au public pendant deux semaines car jugés trop fréquentés par la préfecture, les quais de Toulouse (Haute-Garonne) ont retrouvé leur public d'habitude. Tous l'assurent, ils s'y installent en respectant les règles élémentaires de prudence. À l'heure du déjeuner, la ville se transforme en immense terrasse de restaurant. Pour déguster un plat ou un sandwich, chacun s'installe un peu partout. Sur une place, habituellement occupée par les terrasses des cafés et restaurants, c'est la fontaine qui attire le monde. Tous sont installés à des distances pas forcément réglementaires. Stéphane Delample, gérant d'une sandwicherie, assure qu'il aurait préféré les accueillir chez lui. À Toulouse comme ailleurs, l'arrivée du printemps réveille des envies de déjeuner au soleil sans contrainte. Le plaisir simple de profiter des beaux jours.