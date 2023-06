Île-de-France : une soirée sous les eaux

Un pont de la toiture de cette piscine en travaux s'est envolé. Il a été retenu de justesse par ces filets. À Pontoise (Val-d'Oise) aussi, les piscines gonflables, cette fois, s'envolent. Dimanche soir, en quelques minutes, Paris s'assombrit et l'orage s'abat. Dans cette station de métro, des trombes d'eau. Il y a des cascades par endroits et des rafales à plus de 100 km/h dans la capitale. Ce lundi matin, voici à quoi ressemblent les Champs Élysées. Il est impossible pour cette vendeuse de barbe à papa d'ouvrir son stand dans les temps. Sur cette vidéo tournée à Fontainebleau, on peut entendre les dernières répétitions du chanteur Sting. Quelques instants plus tard, le concert en plein air est annulé et 10 000 spectateurs dépités font demi-tour. Des perturbations sur la route, cette nationale de l'Ouest parisien est submergée en quelques heures. L'orage ralentit aussi le trafic ferroviaire. Une bâche de chantier s'abat sur un wagon. Certains trains restent bloqués en gare jusqu'à 21h30. Dans le Val-d'Oise, 11 000 foyers ont été privés d'électricité. Ils ont tous retrouvé le courant dans la soirée. TF1 | Reportage F. De Juvigny, R. Rosso, N. Ly