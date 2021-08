Île de Ré : ces propriétaires de mobil-homes sont menacés d'expulsion

On pourrait croire qu'il s'agit d'une rue tout à fait classique d'une commune de l'Île de Ré. Pourtant, ici, il n'y a aucune maison, uniquement des caravanes et des mobil-homes, soit 44 terrains privés créés dans les années 80. Les propriétaires paient une taxe foncière. Mais aujourd'hui, les autorités souhaitent que leur installation ne reste en place que trois mois dans l'année. Les nouveaux plans d'occupation des sols sont notamment en cause. Le maire de la commune n'a pas souhaité répondre à nos questions mais d'ici la fin de l'année, une enquête publique dira si oui ou non les propriétaires doivent démonter leurs mobil-homes à cause entre autres de risques d'inondations. Ces derniers affirment pourtant qu'ils n'ont jamais été inondés depuis 30 ans. Sur les 44 propriétaires, certains ne viennent ici qu'en vacances. Pour d'autres, il s'agit de leur habitation principale. "On est six à vivre à l'année et si jamais on nous met dehors, on ne sait vraiment pas ce que l'on va devenir", affirme Lyliane Marchon. Ces propriétaires ont engagé un bras de fer juridique avec l'Etat. Ils se sont réunis en association pour tenter de sauver leur petit coin de paradis.