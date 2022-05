Île de Sein : le boulanger du bout du monde

Stéphane Le Golvan est l'unique boulanger de l'Île. C'est un petit paradis d'un peu plus de 250 habitants au printemps, à une heure du continent, et où la vie est rythmée par l'arrivée des bateaux. En route pour le fournil, il prépare un pain spécifique à l'île de Sein, le pain de mer. Un pétrissage lent et une bonne nuit de repos plus tard, Stéphane trace sur la pâte, une croix qui servait à bénir le pain autrefois. C'est le moment d'enfourner, l'étape clé pour une longue conservation. Le pain est cuit et il l'apporte dans son café restaurant qui fait aussi, boulangerie. Il s'est lancé il y a dix ans, à la demande des habitants. À peine mise en rayon, les baguettes très convoitées partent comme des petits pains. Là-bas, le pain frais est plus rare que sur le continent. Avoir un boulanger sur l'Île a changé le quotidien des Îliens. Le pain marin n'est pas le seul hommage de Stéphane à son île, il fabrique aussi un pain aux algues. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens