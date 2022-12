Île d’Ischia : dans le village dévasté

Les routes sont toujours fermées. Les carcasses de voitures sont tout simplement poussées sur les côtés pour laisser passer les secours. Maintenant, il faut dégager les accès. "Ce qu'on essaie de faire ce lundi matin, c'est d'abord de les libérer au mieux pour nos véhicules, mais aussi pour que les gens puissent rejoindre leurs maisons", nous confie Carmine, commando de pompiers à Campobasso. Pour tout dégager, les secours et les tractopelles ne suffisent pas. Chaque habitant attrape de quoi déblayer des montagnes de terre. Un peu plus bas, les pieds dans la boue, on rencontre des adolescents : "La mairie nous a fourni des pelles et on essaie d'aider. Au moins, on fait ce qu'on peut." Comme beaucoup d'autres, leurs maisons sont encore inaccessibles. Il faudra des jours pour tout nettoyer. La recherche des disparues se poursuit dans une zone encore très difficile d'accès où les secours avancent péniblement. Le terrain est compliqué et escarpé. Les pompiers utilisent des hélicoptères et des équipes cynophiles, mais 48 heures après le drame, il reste peu d'espoir de retrouver des survivants. TF1 | Reportage F. Litzler, L. Malnoy