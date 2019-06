Ile d'Ouessant : la saison de la tonte des moutons arrive

Sur l'île d'Ouessant, dans le Finistère, la traditionnelle tonte des moutons arrive en cette fin de printemps. Laissées en liberté pendant presque toute l'année, les bêtes affichent leur caractère. Gilbert, le tondeur professionnel venu du continent, libère les mammifères de leurs habits d'hiver. L'Ouessant est connue pour ses moutons noirs et la qualité de leur laine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.