Ile Maurice : comment stopper la fuite de fioul ?

Le bateau japonais, échoué à quelques encablures de la côte mauricienne, s'est brisé en deux dimanche, alors que ses soutes contiennent encore une centaine de tonnes de fioul. Sachant qu'une partie du carburant s'échappe toujours du bateau, un plan prévoit de remorquer et de couler au large l'avant du navire. Cela représente pourtant un risque écologique pour les eaux territoriales environnantes. Notons que les opérations de nettoyage devraient durer une dizaine de mois.