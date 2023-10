Îles Éoliennes : le souffle du volcan

Sur l'île, tout est plus fort : les odeurs, les couleurs et les bruits. L'île de Stromboli est un cône volcanique, souvent colérique, au pied duquel 450 personnes vivent presque comme si de rien n'était. Cendres, pierres incandescentes, les rejets du volcan dévalent la pente jusqu'à la mer. Après le feu, l'eau est l'autre élément clé de l'archipel. Lipari, la plus grande des sept îles, possède une espèce de calmar qui ne se pêche que la nuit. En fin de journée, Angelo, un pêcheur, prend le large avec plusieurs passagers à bord, curieux de découvrir cette pêche insolite. Salina surnommée l'île verte, où la terre est la plus fertile de tout l'archipel. C'est la seule qui abrite plusieurs cours d'eau douce. Dans ses vignes qui n'auraient pas déplu à Dionysos, Enrico et sa fille Daniela produisent un vin unique. Il y pousse de la malvoisie, un cépage originaire de la Grèce. Une culture, qui se déploie au-dessus de la mer, à l'ombre de plus haute montagne de l'archipel. Il tient son nom d’Éole, le maître du vent, qui y était tout-puissant. TF1 | Reportage L. Malnoy, B. Bedarida, C. David