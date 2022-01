Îles Tonga : l’aide arrive enfin après l’éruption volcanique

Chaque centimètre carré est recouvert de cendres volcaniques. Cinq jours après l'éruption, voici les premières images qui nous parviennent des îles Tonga. Sur des kilomètres, ces maisons endommagées où vivent difficilement les habitants. L'unique câble sous-marin de l'archipel est sectionné. Impossible de communiquer avec l'extérieur. Les dégâts sont visibles depuis l'espace. Sur cette photo prise par satellite, on voit un quartier avant et après l'éruption. Les poussières toxiques puis le tsunami ont contaminé les réserves d'eau potable de cet archipel de 100 000 habitants. Les secours les plus proches sont à 2 000 km, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sur des bateaux militaires, des milliers de conteneurs d'eau sont chargés, mais aussi des appareils pour dessaler l'eau de mer. De quoi purifier 70 000 litres par jour. L'aide arrive aussi par les airs. Les premiers avions militaires ont atterri, il y a quelques heures. Mais déjà, les îles Tonga redoutent un nouveau danger. Jusqu'ici, l'archipel a été épargné par le Covid-19. Les secouristes pourraient rapporter le virus. Tous vont subir une quarantaine et l'aide d'urgence sera livrée sans contact. TF1 | Reportage J. Garro, N. Benisti