Ilha Grande, la plus grande île du Brésil

C'est à 10 000 km du froid parisien que William a jeté l'ancre il y a 20 ans. Ilha Grande n'a plus de secrets pour ce guide touristique, mais il reste fasciné par sa richesse et sa beauté. À deux heures de Rio de Janeiro, ce petit bout de terre compte 5 000 habitants et n'est accessible que par bateau. Sur place, il n'y a pas de voiture et les déplacements se font à vélo ou à pied. Ilha Grande n'a pas toujours été un paradis à touristes. Pendant près d'un siècle, l'île fût l'Alcatraz brésilien. Un millier de détenus purgeaient leurs peines dernière ses murs. De cette époque, il ne reste plus que des ruines qui confèrent certains mystères au petit village de Dois Rios. Surnommée le chaudron du diable, la prison a été détruite en 1994 et depuis, l'enfer s'est transformé en paradis. Lopes Mendes, élue l'une des plus belles plages au monde, est l'un des endroits qui attire particulièrement les visiteurs. Les habitants font tout pour protéger cet écrin de nature. Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, Ilha Grande fait figure d'exemple au Brésil. En 30 ans, l'île a pu préserver une faune et une flore exceptionnelles.