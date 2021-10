Illuminations : c’est déjà Noël à Saint-Brieuc

Elles illuminent déjà le ciel de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Guirlandes, sapins lumineux et panneaux scintillants, les décorations de Noël ont été installées ce lundi matin, trois mois avant les fêtes. La magie de Noël avant l'heure, de quoi réjouir les passants du moins, la plupart : "je trouve que c'est un peu tôt. L'été est à peine terminé que ça y est, on a déjà les installations de Noël" ; "je trouve ça beau. L'esprit de Noël ça donne un peu de baume au cœur" ; "ça fait toujours plaisir de voir les déco de Noël installées. L'esprit familial de Noël, c'est toujours idéal". Comme des lutins, les agents de la ville s'appliquent pour habiller les rues de féerie avec une petite équipe et un budget restreint : 20 000 euros pour tout décorer. "On fait tout ce qui est possible pour faire briller la ville de Saint-Brieuc", lance l'un d'eux. En coulisses, les petites mains s'activent dans cet atelier. Tony décore les panneaux chaque année. Ici, il y a des guirlandes dans tous les recoins. Impossible de ne pas retomber en enfance. L'année dernière, ces lumières ont demandé 3 200 heures de travail, de la fabrication jusqu'à la désinstallation.