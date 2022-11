Illuminations de Noël, les habitants ont voté...

Elles patientent sagement dans un entrepôt du Trévoux (Finistère) depuis Noël dernier. Mais ces décorations de Noël vont-elles être installées cette année ? La réponse doit venir des urnes. Pour l’occasion, la médiathèque est transformée en bureau de vote. Entre les BD et les romans, les habitants sont invités à se prononcer : "Oui" ou "Non" aux décorations de Noël. Les avis semblent mitigés. Ces décorations représentent une enveloppe de près de 1 000 euros, installation et consommation comprises. Mais en prévision de la hausse des prochaines factures d’électricité, la mairie traque déjà toutes les économies. Noël est avant tout la période préférée des enfants. Alors, ce vote les concerne aussi, dès l’âge de douze ans. C’est pour eux une grande première. Après cinq jours de vote, place au dépouillement des bulletins. À 73%, c’est un grand "oui". Les illuminations orneront bientôt le bourg jusqu’à 20 heures en semaine et 21 heures le week-end. De quoi donner du baume au cœur. "On va garder cette petite magie de Noël au Trévoux", dit une habitante. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens