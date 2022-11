Illuminations, marchés ... la magie de Noël est lancée

Comme chaque année, la magie de Noël opère dans la ville de Strasbourg. Pour ces chanceux présents au bon moment, l’illumination du grand sapin de Strasbourg en avant-première fait renaître la magie de Noël. Des sourires aux lèvres et des lumières plein les yeux. Officiellement, les festivités seront lancées ce vendredi soir. Dans les 300 chalets repartis dans toute la ville, l’heure est au dernier préparatif. Pour les artisans, c'est l’aboutissement de longues années de travail. Gilbert Mosser est présent sur le marché depuis 23 ans avec ses poteries typiquement alsaciennes. Cette année, la ville a voulu un Noël authentique et plus sobre. Moins d’illuminations et chauffage interdit dans les chalets, les commerçants ont sorti les vestes de ski et font face à un manque de vendeurs. Les visiteurs sont déjà prêts à arpenter les allées du plus ancien du marché de Noël. Après deux années difficiles pour cause de Covid et suite à l’attentat de 2018, cette année, les réservations ont explosé. Plus de deux millions de personnes sont attendues à Strasbourg ces prochaines semaines, venues découvrir la capitale autoproclamée de Noël. TF1 | Reportage P. Vogel, A. Jurquet, E. Schings