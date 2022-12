Illuminations sabotées, des commerçants en colère

À Lyon (Rhône), des illuminations de Noël ont été saccagées dans la nuit de mercredi à jeudi. Du sabotage pour dénoncer la consommation d’énergie. Au total, cinq sapins dans la même rue se retrouvent sans lumière. Certains habitants dénoncent cet acte, d’autres sont partagés. Pourtant, ces installations consomment très peu d’énergie. Pour l’association des commerçants du quartier, c'est l'incompréhension. "Nous utilisons des matériaux recyclés et des LED. Nous diminuons le temps d’allumage. Du coup, ça nous permet d’avoir une empreinte carbone très faible et une consommation électrique de 50 euros pour 45 jours d’allumage", rapporte Isabelle Burtin, présidente de la Fédération des commerçants et entrepreneurs à Lyon. Patrick Brunet, de l’atelier "Tout l’art du meuble et du bois", a dépensé 500 euros pour créer sa vitrine de Noël, mais lui aussi a constaté des dégâts volontaires sur ses installations. Un magasin de vêtements a même découvert un matin des affiches placardées, avec comme message : "Ce n'est pas Versailles ici". TF1 | Reportage J. chaize, S. Agi