Illuminations : voyage dans un monde féerique

"Bienvenue au paradis", le titre de ce parcours de lanternes chinoises est tout à fait justifié. Car à la nuit tombée, sous le regard curieux des animaux, le public du zoo d'Amnéville (Moselle) est véritablement plongé dans un autre monde. C'est un paradis aux mille lanternes disséminées dans les allées du zoo. Comme tous les visiteurs, Sharon, venue de Belgique, ne peut s'empêcher de multiplier les clichés. Deux mois, c'est le temps qu'il a fallu à une vingtaine de techniciens pour fabriquer, assembler et décorer ces lanternes. Ils sont venus spécialement de Chine, car c'est un véritable savoir-faire. Quelle que soit la taille ou le motif, le résultat est extraordinaire. Et pour le zoo, c'est une belle façon d'animer la saison hivernale, toujours plus calme. "L'an dernier, avec plus de 110 000 visiteurs sur les cinq mois, c'est quasiment quatre fois la fréquentation habituelle", explique Albane Pillaire, la présidente du zoo. Pour cette deuxième saison, le parcours se termine même dans une ambiance tropicale, bien loin des nuits fraîches de l'hiver en Lorraine. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux