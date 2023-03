Ils apprennent à combattre le feu par le feu

La colonne de fumée est visible à plusieurs kilomètres. Au milieu du parc des Cévennes, d’immenses flammes. Pourtant, elles sont parfaitement contrôlées. Ces pompiers suivent ici l’une des formations les plus exigeantes. Dans Les Genêts, ils apprennent à combattre le feu par le feu. Le geste est contre-intuitif, mais la technique du feu tactique a fait ses preuves cet été. Le principe : lorsqu’un incendie approche, les pompiers brûlent une parcelle sur sa trajectoire, puis l’éteignent. Privé de combustible, le brasier est arrêté dans sa course. Dans l’Hexagone, on compte seulement 150 pompiers formés. Pour diriger un feu, ils suivent d’abord de longues heures de théorie. Météo, combustion des végétaux… rien n’est laissé au hasard. Le commandant Jérôme Jallet insiste : il s’agit d’une technique à risque. Pour la pratique, quinze stagiaires réalisent des exercices en temps réel. Pour suivre ce stage, certains sont venus des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche ou encore de La Réunion. La stratégie est devenue un incontournable de la lutte contre les incendies. L’été dernier, les pompiers ont réalisé cinq fois plus de feux tactiques que les années précédentes. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Véron