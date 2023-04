Ils braquent des distributeurs avec un ordinateur

Ce jeudi matin, les habitants d’Eaunes (Haute-Garonne), petite commune de l’agglomération toulousaine, découvrent avec étonnement que leur distributeur de billets a été fracturé. L’appareil a été braqué et vidé de son contenu il y a quelques jours. Selon une méthode désormais bien connue des services de police : le jackpotting. Le principe est d’accéder à l’informatique du DAB. Pour ce faire, les malfaiteurs en découpent la façade pour se brancher à l’ordinateur de l’appareil. Ayant quelques clics, le distributeur crache tous ses billets. Depuis son apparition dans l’Hexagone en 2016, les cyber-enquêteurs de la gendarmerie travaillent sur ce nouveau mode de braquage numérique. En région toulousaine, deux distributeurs de billets ont été la cible des malfaiteurs depuis le début du mois. À Eaunes, 80 000 euros ont été dérobés. C’est justement dans ces petites communes que se pratique généralement ce type de vol et cela se passe toujours la nuit. L’opération ne dure pas plus d’une heure. TF1 | Reportage P. Michel, J.V Founis, M. Bajac