Ils campent devant la mairie pour un nouveau passeport

Ils sont là depuis des heures. Certains ont même dormi sur le parvis de la mairie, comme Delphine. "Je suis arrivée hier soir à 22 heures ; je viens du Maine-et-Loire", nous explique-t-elle. Six heures de route pour un bout de papier, mais pas n’importe lequel. Il s’agit de leur passeport ou de leur carte d’identité à renouveler. Chez eux, impossible d’obtenir un rendez-vous en mairie. Juste en face, le boulanger voit la file d’attente s’allonger chaque semaine. En effet, à Vaugneray (Rhône), 5 000 habitants, pas besoin de rendez-vous. Il y a 25 places. Premier arrivé, premier servi. Deux matinées par semaine, la petite commune mobilise tous ses agents à l’état civil et traite une centaine de demandes. Ici, on l’a toujours fait. Mais après deux années de Covid et des délais qui explosent, Vaugneray est devenu l’El Dorado. Leurs demandes ayant été enregistrées, Delphine et les autres sont soulagées. Elles reviendront chercher leurs papiers dans trois semaines. Dans la commune, ça sent presque déjà les vacances. TF1 | Reportage G. Charnay, B. Gereys