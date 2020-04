Ils célèbrent leur mariage... confinés

Le printemps est habituellement la saison des mariages et des communions. À cause du coronavirus, de nombreuses cérémonies ont été annulées, mais certains ne manquent pas d'imagination pour faire la fête. Contraints de reporter leur mariage, Sophie et Mathieu se sont dit "oui" tout seul dans leur appartement. Ils ont ensuite envoyé un petit film à leurs invités. Un mariage qui n'est pas officiel, mais une vraie cérémonie aura lieu dans quelques mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.