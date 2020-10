Ils chantent pour "sauver nos bistrots"

Un nouvel hymne résonne dans les bars landais. Il s'agit d'une chanson intitulée "Il faut sauver nos bistrots" en soutien à tous les cafetiers de l'Hexagone et d'ailleurs. Pour son auteur, David Olaizola, les bistrots et les restaurants véhiculent de la bonne humeur et de la convivialité. À Saint-Paul-lès-Dax (Landes), le chanteur est entouré de joyeuses bandes de copains qui rendent hommage aux bistrots si chers à leur cœur. C'est d'ailleurs autour d'un apéro qu'ils se sont connus. Le clip a été tourné dans un établissement près de la région. L'initiative a beaucoup touché son propriétaire qui traverse une période difficile comme tous ses confrères. Avec près de 10 000 vues sur Internet, la vidéo connaît déjà un beau succès. Contrairement à l'alcool, celle-ci se consomme sans modération.