Des pressophiles

Hervé et Nicole sont férus de fer à repasser de toutes les sortes, de toutes les formes et de toutes les régions. Pour accueillir tous ces objets, le couple de retraités a aménagé le grenier au-dessus de leur garage. La salle a des allures de musée avec des pièces provenant de plusieurs continents. Un voyage à travers le monde mais aussi dans le temps. Ils sont tous les deux amoureux du travail réalisé par les forgerons. Derrière chaque fer, chacun a son modèle préféré. Pour chaque usage, un fer à repasser a été inventé. Auparavant, même les représentants de commerce avaient un petit fer de voyage pour repasser leur cravate à l'hôtel. Comme toutes les belles histoires, la leur a commencé au coin du feu il y a 25 ans. Désormais, Hervé et Nicole arpentent tout le pays à la recherche de la perle rare. Après leur chasse au trésor, chaque trouvaille passe par la case atelier. Hervé leur offre une nouvelle jeunesse. Grâce à leurs collections, ils préservent ce petit patrimoine de l'usure du temps. Un simple accessoire de maison riche de plusieurs siècles d'histoire.