"Ils continuent de travailler pendant le confinement" (3/4) : à la rencontre d'Olivier Basile, un garagiste de Lens

Depuis le début du confinement, sept des dix salariés d'Olivier Basile sont en télétravail ou en arrêt. Ce garagiste hyperactif préfère toutefois continuer un semblant d'activité pour garder un minimum de lien avec les gens. Et dès qu'un rare client se présente, il prend le maximum de précautions. Quoi qu'il en soit, la situation a eu raison de son optimisme inébranlable avec 80% de perte de chiffre d'affaires.