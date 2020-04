"Ils continuent de travailler pendant le confinement" (4/4) : à la rencontre de Dominique Vasseur, vendeur-colporteur de presse

Dominique Vasseur, vendeur-colporteur de presse pour Le Courrier picard, arpente les rues d'Amiens depuis 36 ans. Malgré le confinement, il continue à travailler et se réveille à minuit et demi pour livrer les journaux. En tout, il parcourt quotidiennement douze kilomètres à pied. Une promenade de santé, avec comme récompense, le sentiment d'être utile dans ce contexte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.