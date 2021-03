Ils croyaient devoir fermer : la bonne surprise des coiffeurs

Pour endiguer la propagation du virus, seize départements vont être confinés à partir de ce vendredi soir. Néanmoins, certains commerces auront le droit d'ouvrir. Et grande surprise, les coiffeurs en font partie. Par ailleurs, le couvre-feu passe à 19 heures, ce qui représente une heure de plus pour accueillir les clients. Alors ce vendredi matin, dans le salon de Sacha Burul, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), l'heure est au soulagement. C'est aussi l'effervescence, le téléphone n'arrête pas de sonner. Si les clients se précipitent autant, c'est à cause du confinement sept jours sur sept en Île-de-France. Le salon jongle alors entre les gestes barrières et les clients qui affluent. Le gérant appréhende quand même les jours à venir, car beaucoup de Franciliens vont quitter la région ce soir pour se confiner au vert. "J'espère que dans les prochains jours, on aura aussi beaucoup de demandes, car c'est la montagne russe", a-t-il précisé.