Ils cultivent leur pouvoir d'achat

Des dizaines de parcelles aux portes de Strasbourg (Bas-Rhin). Créés au siècle dernier, ces jardins familiaux font aujourd'hui partie du patrimoine de la ville. Ils sont connus et très appréciés des citadins. Ce couple de retraités exploite son potager depuis une quinzaine d'années. Et pour eux, il n'y a que des avantages. Malgré la fin de saison, pour les légumes d'été, il reste des figues et même un peu de rhubarbes pour des confitures maison. Au total, près de 5 000 jardins ouvriers sont répartis tout autour de Strasbourg. Xavier a son propre lopin de terre et s'occupe de l'attribution des parcelles. Pour la location d'un jardin à la ville, comptez en moyenne 150 euros par année. Conséquence : la demande explose, il faut attendre trois à cinq ans avant de pouvoir planter ses légumes. Ces potagers sont cultivés tout au long de l'année. Après la saison estivale, les jardiniers vont maintenant attaquer les légumes d'hiver : navets, poireaux, choux à récolter ces prochains mois. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier