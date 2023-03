Ils décident de l'heure qu'il est... à la seconde près

Savez-vous que c'est entre les murs de ce bâtiment qu'on fabrique le temps ? Au cœur de salles sécurisées, et dans un dédale de fils et d'horloges ultra précise, Michèle Abgrall et son équipe scrute le temps qui passe. L'Observatoire de Paris est responsable de l'heure légale française. Et en ce moment, ils ont un grand projet, celui de définir la "seconde". La nouvelle seconde est extrêmement précise, cela ravit les chercheurs. Vous, souvenez-vous de l'horloge parlante ? Le numéro de téléphone qu'on appelait pour connaître l'heure exacte se trouve ici même. Dans les années 30, excédé de voir la seule ligne de l'observatoire toujours occupée, son directeur met en place une horloge parlante, automatisée. Elle a été désactivée l'an dernier. L'Observatoire de Paris est d'ordinaire interdit aux visiteurs, mais exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation d'y pénétrer et découvrir son histoire, longue de trois siècles. À l'époque, c'était ici que travaillaient les astronomes de Louis XIV. TF1 | Reportage D. Sitbon, F. Mignard