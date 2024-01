Ils défient le PSG : jour de fête à Revel

Dans cette petite commune de 10 000 habitants, c'est l'effervescence depuis quelques jours. Dans les rues et sur les vitrines des commerçants, la ville de Revel (Haute-Garonne) est parée de rouge et noire. Dans cette pâtisserie, on a souhaité marquer l'événement. "Aujourd'hui, ça va être la galette qui va être très demandée, celle du match important", confie l'artisan. Certains spectateurs osent même la comparaison entre les deux clubs. Imaginez que les joueurs de ce dimanche soir sont commerciaux, policiers ou encore logisticiens. Raphaël est l'un d'entre eux. Employé communal, sa maman n'en revient toujours pas. "Il a commencé le foot à Revel à l'âge de cinq ans. Je pense que c'est ce soir qu'ils vont vraiment se rendre compte de ce qui leur arrive", lance-t-elle. Ce Revélois rêve aussi de croiser Kylian Mbappé, titulaire ce soir. Habituellement, c'est sur ce terrain que nos vedettes locales jouent au football. Peu importe le score final, le Revel a déjà réalisé son rêve. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas