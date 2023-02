Ils dévalent une piste.. d'aiguilles de pin !

On s’y croirait en pleine montagne sur la neige à un détail près. "L’environnement est génial", confie un des passionnés. Désormais dévalée par des amateurs, la piste de 200 mètres en aiguilles de pin a connu ses heures de gloire. Créée il y a 85 ans, elle a accueilli des compétitions nationales jusqu’en 1970. "À cet endroit, il y a eu des gens connus… c’est quand même impressionnant. Mais c'est dommage qu’il n’y a plus rien, il faudra relancer cette piste", rapporte un d’entre eux. C’est bien l’objectif que s’est fixé Dominique Maitrot. Toutes les deux fois par semaine, elle entretient la piste. Avant de goûter à la neige, c’est ici qu’elle a chaussé les skis pour la première fois il y a 70 ans. Elle a commencé avec ses sœurs à l'âge de quatre ou cinq ans. "Ça fait plaisir d’essayer de faire revivre notre passé, notre jeunesse. Les gens qui faisaient du ski étaient vraiment très forts sur les aiguilles de pin", affirme-t-elle. C’est peut-être un peu moins vrai actuellement. TF1 | Reportage S. Petit, C. Brousseau, N. Forestier