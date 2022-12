Ils fabriquent la magie des marchés de Noël

De la lumière et l'ambiance unique d'un marché de Noël traditionnel avec ses décors et ses artisans, venus partager leur création. Des cœurs, symboles de prospérité et de bonheur en Alsace, entièrement confectionnés à la main par Valérie Mayer, créatrice. Dans son atelier, Valérie travaille le kelsch, un tissu traditionnel, mélange de lin et de coton, utilisé autrefois pour le linge de maison. Les familles avaient souvent leurs propres motifs à carreaux, transmis de génération en génération. Valérie récupère ses tissus dans les greniers avant de leur donner une deuxième vie. Tout au long de l'année, les artisans sont à pied d'œuvre pour préparer les marchés de Noël. À Nothalten (Bas-Rhin), petit village alsacien, un atelier se fait entendre en toute saison. Ici, les outils ne s'arrêtent jamais de confectionner des décorations traditionnelles en bois d'érable ou en sapin. Des étoiles en passant par les flocons, jusqu'au traditionnel bretzel. Cette année, 40 000 décors ont été fabriqués dans cette annexe de l'atelier du père Noël par de petites mains de cinq femmes, artisans-créateurs. L'occasion de décrocher de premiers cadeaux pour les yeux avant la date fatidique pour vivre pleinement la magie de Noël. De quoi patienter durant les quatre semaines de l'Avent. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre