Ils font briller leur cité

Recruter les bonnes volontés, trouver les endroits les plus sales et rassembler les forces autour de l'objectif. Une vingtaine d'enfants se sont inscrits pour le "clean challenge", un concept inventé à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), qui a depuis fait le tour du monde. Ramasser un maximum de déchets et défier un autre quartier d'en faire autant. Un garçon de douze ans et ses copains sont très motivés. Sarah a huit ans et c'est son quatrième "clean challenge". Elle aimerait convaincre ceux qui jettent de ne pas le faire. Pendant trois quarts d'heures, Oussman, lui, s'est baissé et a ramassé. En quatre ans, cette association de Garges-lès-Gonesse a organisé plus d'une centaine de défis à travers tout le pays. Et pour Lucas, un jeune habitant, ce type d'initiative en dit plus sur les quartiers que la violence de certains jeunes lors des émeutes de juin. Pour stimuler encore leur engagement, rien ne vaut la compétition. Un défi lancé sur les réseaux sociaux, pour que la rivalité entre cités soit un moyen d'agir et d'en être fier. TF1 | Reportage S. Pinatel, J.F. Drouillet