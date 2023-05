Ils font de la musique avec leur corps

Jamais ces montagnes basques n'avaient résonné d'un tel son. Au lever du soleil, 200 collégiens, dont les mains et les corps servent d'instruments, s'activent. Une chorégraphie millimétrée et un souvenir inoubliable. La cheffe d'orchestre de ce spectacle, c'est Nelly, professeure de musique qui entraîne depuis neuf mois ses enfants à la percussion corporelle. Elle est passionnée et fière de ses élèves. L'aventure du body tap a commencé au début de la crise du Covid. Chanter masqué devenait compliquer, elle a donc eu l'idée de changer ses cours de chant par de la percussion corporelle. Leurs interprétations filmées cumulent plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux. La Boléro de Ravel, tournée à Saint-Jean-de-Luz, est leur dernier chef-d'œuvre. C'est la même équipe de tournage qui immortalise leur troisième clip, deux ans plus tard. De l'imagination, ces enfants n'en manqueront pas pour leur projet. Ils préparent déjà leur chorégraphie qui sera peut-être filmée cette fois-ci sur un bateau. TF1 | Reportage I. Rachati, M.S. Le Gall