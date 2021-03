Ils font le pari de se marier en juin prochain

Se marier en juin 2021, c'est un pari un peu fou avec toutes les incertitudes liées à l'épidémie. Leur mariage, Clémence et Laurent l'ont imaginé dans un cadre paradisiaque, l'Île-d'Houat, avec tous leurs proches. Ce rêve, ils ne veulent pas y renoncer malgré toutes les difficultés. Pour le traiteur, le couple a demandé des devis auprès de professionnels, mais aucun d'entre eux n'est sûr de pouvoir assurer le jour J. Clémence et Laurent ont donc décidé de le faire eux-même. Ils ont un restaurant sur l'île et le père de Clémence est chef. Quant au vin, c'est un ami expert de la famille qui s'en occupe. Pour les fleurs en revanche, il faudra passer par un prestataire extérieur. Chez le fleuriste, Clémence arrive avec des idées bien précises, mais aussi quelques questions, notamment sur les démarches en cas de confinement. Mais les prestataires s'adaptent, de même pour la mairie de l'île qui est minuscule. Si le 19 juin prochain les rassemblements sont toujours interdits, le couple se mariera à la mairie et fera la fête plus tard.