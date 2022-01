Ils font pousser des champignons dans une chapelle

L'ange est devenu gardien de champignons depuis que Camille May, 28 ans, a investi cette chapelle du XIXème au cœur de Nantes. Il a été guidé par une envie, faire revivre cet édifice laissé à l'abandon durant 20 ans. Un lieu chargé d'histoires. Camille et ses associés sont locataires des murs épais, qui offrent une température constante, idéale pour faire pousser le shiitake. Il s'agit d'un champignon venu d'Asie, mais pas vraiment discipliné. "On fait du shiitake parce qu'il est plus robuste, il a plus de goût, il est plus intéressant", explique-t-il. Le contact humain, c'est aussi ce que cherchait Camille en lançant son activité. La vente directe remporte un franc succès. Deux fois par semaine, Camille enfourche son vélo pour livrer les commerçants à travers la ville. Manon, 29 ans, a ouvert cette épicerie de quartier il y a quelques mois. Et pour les restaurateurs du quartier, les livraisons se font à pied. Chaque vendredi, la chapelle se transforme en petit marché et attire une clientèle venue de toute la ville. Il se murmure même que la chapelle de Martray est le meilleur coin à champignons de Nantes. TF1 | Reportage J. Roux, B. Lachat