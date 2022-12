Ils font pousser des légumes sur les ronds-points

Il y a quelques semaines encore poussaient ici des fleurs de toutes les couleurs. Un espace vert devant l’Hôtel de Ville de Limoges, remplacé aujourd’hui par un jardin potager, au grand étonnement des passants. Changement également pour les jardiniers qui ont dû s’adapter à ces nouvelles plantations, comme le persil. Des légumes qui n’empêchent pas un travail de plantation tout aussi soigné que pour les fleurs. "On ne plante pas pour planter. On essaie d’avoir une cohérence sur la couleur, sur la forme", confie un jardinier. Une autre explique qu'il faut favoriser les fleurs comestibles comme la capucine et l’hémérocalle. Des grands chefs s’en serviraient en effet pour faire leurs plats. L’initiative repose sur une idée : la culture maraîchère en milieu urbain. Aussitôt effectuée, la récolte, certes modeste, est distribuée gratuitement aux habitants dont certains ont de petits revenus. Une production qui, selon la ville, a fait l’objet d’analyses et ne montre aucune pollution. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre