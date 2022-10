Ils font renaître le bateau de Jean Bart

Il est posé là, presque au milieu des champs. Il semble attendre de voir fleurir la mer pour prendre le large. Mais avant d’affronter les flots, le Jean Bart va devoir continuer à s’habiller de sa robe de bois par couches successives. Voilà une histoire un peu folle, une aventure comme on n’en fait plus, un défi hors du temps. Des clous, des planches et des cordes pour reconstruire à l’identique un bateau du XVIIe siècle comme en a connu Jean Bart, le célèbre corsaire dunkerquois. Ici, tout est fait comme à l’époque, à l’exception près d’une ponceuse à bois électrique. À deux pas du bateau, une forge a été installée pour la construction. À l’intérieur se relaient des retraités bénévoles. Leur mission : fabriquer des clous gigantesques pour assembler des planches badigeonnées de goudron les unes avec les autres. Ce projet, le plus important chantier maritime du pays, devrait durer encore dix ans. Tout a commencé fin 2002. Christian Cardin en est le créateur. On peut comparer ce travail à celui d’un orfèvre qui manipulerait avec grande minutie les énormes pièces d’un fin puzzle. Un incroyable navire qui, un jour, prendra la mer. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier