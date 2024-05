Ils font renaître le corail de Polynésie

Vus du ciel, ils apparaissent comme de petites taches de rousseur dans le bleu du lagon, des coraux par milliers dont la beauté se révèle une fois sous la surface de l'eau. Ce jour-là, plusieurs dizaines de vacanciers vont découvrir cet univers fascinant en plongeant. À Moorea, les tour-opérateurs sont nombreux à proposer cette activité. Un simple masque, des palmes et un tuba suffisent pour explorer cet aquarium naturel. Le corail est un animal marin. Sa bonne santé profite à tout un écosystème, même aux animaux qui ne s'abritent pas dans les récifs. Il s'agit d'une richesse à préserver et les guides s'y attachent. Devant nous, ils sensibilisent les vacanciers sur les gestes à éviter. Le tourisme intensif n'est pas la principale cause de mortalité du corail. Son premier ennemi, c'est le dérèglement climatique. La température des océans a augmenté de 1,5 degré en un siècle et a causé la disparition de la moitié des récifs coralliens. Depuis sept ans, une association se bat pour sauver ce trésor de la Polynésie française. TF1 | Reportage D. Piereschi, R. Reverdy