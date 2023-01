Ils font revivre le Minitel

Les moins de 30 ans ne peuvent pas reconnaître le son du Minitel. Il est d’abord présenté comme un annuaire électronique. Il est vite devenu indispensable. Avec ses services, ses jeux, ses messageries roses, c’était le paradis pour les ados des années 80, qui découvraient l’informatique. Aujourd’hui, l’Internet a mis le Minitel à la retraite, mais quelques archéologues du numérique, comme ils se définissent eux-mêmes, ont inventé le Minimit, un boîtier qui connecte votre vieil appareil à Internet. Cécile et Pascale ont travaillé durant des années sur des serveurs Minitel. Toujours passionnées, elles s’efforcent de tirer de l’oubli d’anciennes pages de journaux ou des sites astrologiques. Tous ces nostalgiques rêvent aujourd’hui de pouvoir retrouver, restaurer et centraliser une partie des 26 000 serveurs Minitel qui existaient à l’époque. Car si certains ont gardé leur vieil écran, peu de contenus ont été sauvegardés. C’est un peu comme si on gardait un vieil appareil photo, et que l’on jetait les négatifs. C’est un patrimoine numérique qui dort peut-être quelque part. TF1 | Reportage F. Mignard, C. Chapel, P. Marcellin