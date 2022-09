Ils font revivre l'historique course des poissons

Ils sont douze équipages à se lancer sur un parcours de 300 kilomètres. Des attelages de chevaux de trait qui partent sillonner les petites routes pour rejoindre Paris. Un moment que les concurrents attendaient avec un mélange d'impatience et de fébrilité. À partir du XIIIe siècle, la Route du Poisson permettait aux pêcheurs boulonnais de livrer leurs poissons frais aux halles de la capitale. Et ce sont ces chevaux robustes et endurants qui permettaient cette prouesse. Avec l'arrivée du chemin de fer, les chevaux n'étaient plus nécessaires pour acheminer les poissons. Depuis 30 ans, la Route du Poisson est revenue sous forme de course. Mais seul le plaisir de l'attelage réunit les passionnés. L'événement permet surtout de faire vivre les races de chevaux de trait. Il attire les curieux, impressionnés par les mastodontes qui sont pourtant très dociles. Après 24 heures et plusieurs relais, les équipes se retrouvent pour un final prestigieux sur la plus belle avenue du monde. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Copleux, F. Maillard