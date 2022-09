Ils font vivre les Alpes, la yodleuse des Aravis

Si vous passez vos vacances au Grand-Bornand (Haute-Savoie), tendez bien l'oreille. On ne vous parle pas des cloches des vaches, mais d'une musique plus insolite qui vous transporte au Tyrol. Magalie Tochon yodle depuis l'âge de quinze ans à la manière des bergers suisses et autrichiens. "C'est venu comme ça. Je n'ai vraiment pas travaillé là-dessus que je me dis, c'est simple", confie-t-elle. Un don que cette chanteuse française offre tout l'été aux touristes. Dans les restaurants, au bord des lacs, à chaque fois le même effet. A ses côtés, il y a Jeannie, sa plus grande fan. Elle est en charge de la vente de ses œuvres. Il y a également son fils Sasha, dix ans, qui ajoute au yodel, une rock'n roll attitude. "J'aime ce folklore et cette simplicité. On donne du bonheur", affirme Magalie. La yodleuse des Aravis et son orchestre vous donneront envie de danser, de chanter, de vous y mettre et d'emporter avec vous un peu de cet air de montagne. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell