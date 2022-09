Ils font vivre nos montagnes : la famille des alpages

Sur le toit du massif des Aravis, loin de la fureur du monde, un alpage a tout l'air d'un paradis. On y travaille pourtant depuis quatre heures du matin. La traite des vaches pour Jordan, 23 ans, et pour son frère de 19 ans, est celle des chèvres. Chez les Veyrat, on a l'alpage dans le sang et les animaux dans le cœur. Une fois les bêtes au grand air, place à la fabrication pour la famille au complet. Ici, on donne naissance à six fromages différents dont la star, le Reblochon fermier, testé par Honorine. Partager les gestes et le bonheur d'être en alpage, voilà leur quotidien depuis cinq générations. Le fromage à retourner, matin et soir, jusqu'à l'affinage, et les travaux de la ferme, peu importe la taille du tracteur. Pour surprendre les marmottes, il fallait rester plus qu'une journée. Pour cueillir ce que les montagnes leur offrent, et tout ce que l'alpage leur donne, jusqu'aux glaces maisons. Il y a aussi les visiteurs d'un jour, qui après 30 minutes de marche, goûtent un morceau du paradis. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi