Ils fuient l’enfer de Marioupol

Ces habitants de Marioupol sont accueillis sur le parking d’un centre commercial. Pour eux, c’est la fin d’une longue et angoissante fuite. Dès la sortie de leur voiture, la police contrôle leur identité pour vérifier qu’il n'y a pas de soldat russe infiltré. Un drap déchiré était sur l’une des voitures en guise de drapeau blanc. Il est à savoir qu’ils ont tenté de se protéger lors de leur trajet. Selon les autorités, 30 000 civils ont fui Marioupol cette semaine. Pour récupérer un peu, des boissons chaudes et de la nourriture sont distribuées. Pour arriver à Zaporijia, les habitants de Marioupol ont emprunté le couloir humanitaire. Il faut plus de dix heures pour parcourir 280 kilomètres. Désormais, voilà à quoi ressemble la ville portuaire. Selon les Ukrainiens, entre 50 et 100 bombes sont lâchées quotidiennement par des avions russes. La vie est devenue un cauchemar, pourtant 350 000 habitants y vivent encore, Ce matin, l’armée russe annonce que les combats se déroulent dans le centre-ville. TF1 | Reportage M. Guiheux, F.X. Ménage, S. Iorgulescu