Euromillions : ils gagnent le gros lot... grâce aux Tuche

Peut-on devenir riche en regardant "Les Tuche" ? D'ordinaire, la question ne se poserait pas. En validant son ticket le 30 juin, cet ouvrier qui joue une fois par mois pour ses neuf copains et lui, dix euros chacun, range son ticket sans vraiment se préoccuper d'un possible gain. Il l'oublie même pendant deux mois. Isabelle Cesari, responsable des relations grands gagnants à la FDJ raconte la suite : "lorsque le gagnant qui est chargé de valider les reçus et de les vérifier regarde sur TF1 le film "Les Tuche" qu'il aime beaucoup, et qui conte l'histoire de joueurs qui remportent un gain au loto et qui changent de vie, c'est là qu'il se rappelle qu'il a un reçu qu'ils n'ont pas vérifié". Dans leur tabac habituel, on n'en revient pas. Notre accro aux "Tuche" se dépêche : "la machine m'a dit d'aller au guichet, ça voulait dire que j'avais un gros gain". Résultat, un million d'euro, rien que ça. Ces dix copains cachés derrière leur chèque ont désormais un souhait, ils aimeraient apparaître ensemble, discrètement, dans le prochain épisode des "Tuche" évidemment. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P. Féret