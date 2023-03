Ils habitent déjà dans le village olympique

En attendant les athlètes olympiques, Jean, étudiant ingénieur, nous reçoit dans son 19 mètres carrés, c'est dix de plus qu'une chambre étudiante classique. Ces appartements sont aussi destinés aux athlètes paralympiques. Un champion comme Teddy Riner, par exemple, dormira-t-il dans ce lit ? Mystère, l'affectation des chambres se fera l'année prochaine. Seule certitude, le mobilier changera et les kitchenettes disparaîtront. Depuis l'ouverture, il y a un mois, à l'intérieur de cet immeuble flambant neuf, les couloirs et les salles résonnent aux sons des 112 étudiants qui l'occupent. Ils se demandent quels athlètes vont bien pouvoir leur succéder. En attendant, il y a déjà de la vie et pas mal de soirées ont été organisées en peu de temps. Valérie Halhouli, la responsable de l'immeuble, veille au calme, mais surtout, elle aide les étudiants. Elle débriefe aussi avec la responsable de la construction du village, pour évoquer ce qui fonctionne plus ou moins bien dans l'immeuble. A priori, tout commence bien. Pour achever ce chantier pharaonique, 3 000 ouvriers sont encore au travail. La livraison est prévue pour le 31 décembre, date à laquelle les étudiants devront libérer les lieux afin de tout aménager pour les athlètes. Ils seront plus de 10 000 hébergés ici pendant l'été 2024. TF1 | Reportage D. Piereschi, B. Lachat