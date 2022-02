Ils livrent leurs recettes : la belle initiative des habitants de Feucherolles

Le confinement les avait isolé, chacun chez soi, dans sa cuisine. À Feucherolles (Yvelines), comme partout dans l'Hexagone, on testait les recettes, on essayait de retrouver des saveurs d’enfance. Le village éminçait, ciselait, mitonnait. Et puis un jour, cinq amis, unis par la gourmandise, ont eu l’idée de compiler les recettes préférées des habitants et en faire un livre. Pour lancer le projet, les bénévoles ont commencé par décrocher leurs téléphones et ont appelé leurs voisins. En quelques mois, 130 recettes ont pu être réunies. Mais ce travail n’est pas inédit. En 2008, les recettes du village de Saint-Xist ont été compilées pour sauver son patrimoine. La cuisine est aussi une découverte, un dépaysement des sens. C’est ce qui a incité Magalie Dervain à préparer le colombo de poulet de sa Martinique natale. Du soleil dans l’assiette et la cuisine du monde accessible à tous, même les enfants. Toutes les variantes sont les bienvenues pour tous les plats, car une recette réussie se reconnaît surtout à la convivialité qu’elle dégage. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat