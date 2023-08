Ils marchent pour nettoyer la France

Si vous le croisez sur la Nationale 7, n'hésitez pas à l'encourager d'un coup de klaxon. Il faut effectivement être motivé pour ramasser les tapis d'ordure qu'il trouve parfois. Quand nous l'avons retrouvé sur cette aire de repos près de Rouans (Loire-Atlantique), Ludovic Franceschet et ses comparses étaient passablement énervés. Avant, Ludovic était aide-soignant. Mais son rêve de gosse, c'était d'être éboueur. Les kilos de déchets s'additionnent. Ils en ont déjà ramassé près de cinq tonnes depuis leur départ à Paris le 1er août. Toutes les ordures sont amenées à la déchetterie, sauf pour les encombrants. Ludovic se sert des réseaux sociaux pour faire appel aux autorités locales et ça marche. Il est suivi par plus de 300 000 personnes. Alors autant dire que ces colères ne passent pas inaperçues. D'ailleurs, ils sont nombreux sur cette Nationale 7 à le reconnaître et à saluer sa croisade. L’objectif de ce défi, ce sont 800 kilomètres de déchets à ramasser. Ludovic et ses amis sont attendus dans la Cité phocéenne le 24 septembre pour la pesée finale. TF1 | Reportage S. Pinatel, Q. Trigodet