"Potagers pirates" : ils plantent des légumes partout dans la ville

Avec une poignée de bénévoles, Lucas s'est donné pour mission de planter des fruits et des légumes un peu partout dans Nancy (Meurthe-et-Moselle). Il cherche des lopins de terre inexploités. En quelques minutes, il crée des potagers, des espaces qu'il appelle des "jardins pirates". Il nous explique pourquoi : "En fait, on ne demande pas l'autorisation. En revanche, on choisit des endroits qui s'y prêtent". Les bénévoles offrent les semences, de leur temps et de l'huile de coude. C'est tout ce qu'il faut pour faire pousser des légumes. En moins de trois mois, douze "jardins pirates" ont été semés dans différents quartiers de Nancy, au pied d'un monument historique ou en face d'une résidence étudiante. Andréa et Alexandra récoltent du chou-rave et de la rhubarbe. Pour que les "jardins pirates" continuent à se développer, il faut arroser et entretenir les parcelles. Les bénévoles espèrent trouver encore plus de soutien pour que leurs efforts continuent à porter leurs fruits. TF1 | Reportage G, Gubber, M. Doux